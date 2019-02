Oscar-Gala 2019: Eine Timeline

02:00 Beginn der 91. Oscar-Gala im Dolby Theatre. Die Eröffnung dieses Abends ohne fixen Moderator wird musikalisch durch "Queen" bestritten: Adam Lambert singt "We Will Rock You" und "We Are The Champions"

02:05: Als Einstimmung ein kurzer Zusammenschnitt von Filmszenen aus dem Vorjahr (viele Werke wurden aber gar nicht nominiert)

02:07: Frauen betreten die Bühne: Tina Fey und Maya Rudolph - jede von ihnen betont: "Ich bin nicht Ihre Moderatorin". Nach ein paar kleinen Scherzen (unter anderem auch ein Seitenhieb auf Trump) geben sie die beste Nebendarstellerin bekannt: es ist Regina King aus "Beale Street"

02:11 Eine zu Tränen gerührte Regina King bedankt sich zunächst bei ihrer Mutter.

02:14 Helen Mirren und "Aquaman" Jason Momoa verkünden, dass der beste Dokumentarfilm "Free Solo" heißt. Eine packende Kletter-Doku über den Extrembergsteiger Alex Honnold, die von National Geographic produziert wurde.

02:25 Den nächsten Oscar für Make-up und Frisur erhält verdientermaßen das Schmink-Team von "Vice" - immerhin haben sie Christian Bale auf atemberaubende Weise in Dick Cheney verwandelt.

02:28 Eine exzentrisch gekleidete Melissa McCarthy - sie macht einen auf "The Favourite" mit weißer Schleppe und Kräuselkragen (eine Häschen-Handpuppe hat sie auch dabei) - verrät die Gewinner in der Kategorie Kostüme: die Kostümkünstler von "Black Pather". Also geht der Marvel-Blockbuster auf keinen Fall leer aus.

ß2:38 Jennifer Lopez steht auf der Bühne und das beste Szenenbild (Production Design) kann gleich noch einmal "Black Pather" für sich verbuchen. Ein Superheldenfilm muss optisch eben etwas hermachen. Eine Preisträgerin liest ihre vorbereitete Dankesrede vom iPhone ab.

02:34 Schauspieler Tyler Perry (In "Vice" war er als Colin Powell zu sehen) verrät, dass Alfonso Cuarón für "Roma" den Oscar für die beste Kamera entgegennehmen darf. Der erwähnt in seiner Rede sogar Billy Wilder.

02:46 Die "Game of Thrones"-Lady Emilia Clarke lässt Jennifer Hudson einen Song aus "Die Berufung" singen.