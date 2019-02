OSCARS 2019: Die Nominierungen und unsere Favoriten

NOMINIERUNGSLISTE 2019 DER WICHTIGSTEN KATEGORIEN

BESTER FILM

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star is Born

Vice

Unser Oscar-Favorit: Green Book

BESTE REGIE

Spike Lee, BlacKkKlansman

Paweł Pawlikowski, Cold War

Yorgos Lanthimos, The Favourite

Alfonso Cuarón, Roma

Adam McKay, Vice

Unser Oscar-Favorit: Alfonso Cuarón, Roma

BESTES ORIGINALDREHBUCH

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice

Unser Oscar-Favorit: The Favourite

BESTES ADAPTIERTES DREHBUCH

The Ballad Of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

Beale Street

A Star Is Born

Unser Oscar-Favorit: BlacKkKlansman

BESTER SCHAUSPIELER

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, A Star is Born

Willem Dafoe, At Eternity's Gate

Rami Malek, Bohamian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book

Unser Oscar-Favorit: Christian Bale, Vice

BESTE SCHAUSPIELERIN

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, Die Frau des Nobelpreisträgers

Olivia Coleman, The Favourite

Lady Gaga, A Star is Born

Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?

Unser Oscar-Favorit: Olivia Coleman, The Favourite

BESTER SCHAUSPIELER IN EINER NEBENROLLE

Mahershala Ali, Green Book

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, A Star Is Born

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Unser Oscar-Favorit: Mahershala Ali, Green Book

BESTE SCHAUSPIELERIN IN EINER NEBENROLLE

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, Beale Street

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

Unser Oscar-Favorit: Rachel Weisz, The Favourite

BESTER ANIMATIONSFILM

Die Unglaublichen 2

Isle Of Dogs – Ataris Reise

Mirai – Das Mädchen aus der Zukunft

Chaos im Netz

Spider-Man: A New Universe

Unser Oscar-Favorit: Isle Of Dogs – Ataris Reise

BESTER FREMDSPRACHIGER FILM

Capernaum, Libanon

Cold War, Polen

Werk ohne Autor, Deutschland

Roma, Mexiko

Shoplifters, Japan

Unser Oscar-Favorit: Cold War, Polen

BESTE KAMERA

Cold War

The Favourite

Autor ohne Namen

Roma

A Star Is Born

Unser Oscar-Favorit: Roma

BESTER ORIGINALSONG

All The Stars, Black Panther

I’ll Fight, RBG

The Place Where Lost Things Go, MPR

Shallow, A Star is Born

When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs

Unser Oscar-Favorit: Shallow, A Star is Born

VISUAL EFFECTS

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

Aufbruch zum Mond

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Unser Oscar-Favorit: Avengers: Infinity War

Die gesamte Nominierungsliste mit allen 24 Kategorien ist auf der Homepage der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zu finden.

Wer sitzt eigentlich in der Oscar-Jury?

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences besteht aus rund 6000 Mitgliedern, die seit 1929 jedes Jahr die begehrte Film-Auszeichnung vergeben. Über diese Oscar-Jury ist relativ wenig bekannt. Die Mitgliedschaft ist nur für Oscar-Nominierte oder Personen im Filmgeschäft möglich, deren Aufnahme von zwei bestehenden Mitglieder vorgeschlagen wird.

Die Oscar-Jury ist also ein ziemlich exklusiver Club. Im Jahr 2012 behauptete die Los Angeles Times, dass ihren Recherchen zufolge 94 Prozent der Academy-Mitglieder weiß, 77 Prozent männlich und nur 14 Prozent im Alter unter 50 Jahren waren. Das Durchschnittalter der Academy-Mitglieder lag damals bei 62 Jahren. Die Academy hat sich dazu nicht geäußert. Allerdings wurden seither laut Hollywood Reporter verstärkt neue Mitglieder, vor allem Frauen und Angehörige von Minderheiten, aufgenommen, um die Diversität der Jury zu erhöhen. Da die Mitgliedschaft auf Lebenszeit besteht, ist die Verjüngung und Erhöhung der Diversität aber ein langsamer Prozess.