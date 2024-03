Immerhin in der Schauspielfraktion gehen die Meinungen auseinander. Während bei den Herren Scott Feinberg im "Hollywood Reporter" ebenso Paul Giamatti in Alexander Paynes "The Holdovers" als Gewinner prognostiziert wie Marcus Jones für "IndieWire", setzt Clayton Davis ("Variety") auf Cillian Murphy und damit auf den "Oppenheimer"-Darsteller.

Auch bei den Frauen ist sich die männliche Riege der Filmexperten uneins. Während Jones und Davis die indigene Darstellerin Lily Gladstone für ihre Leistung in Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon" prämiert sehen wollen, prognostiziert Feinberg einen Erfolg für Emma Stones mutige Darstellung in "Poor Things" von Giorgos Lanthimos.

Das war es dann aber auch schon wieder mit dem Dissens, sehen die Fachorgane der Filmbranche bei den Nebendarstellerinnen Da'Vine Joy Randolph ("The Holdovers") und bei den Nebendarstellern Robert Downey Jr. ("Oppenheimer") als fixe Sieger. Selbiges gilt auch beim Auslandsoscar, wo sich Jonathan Glazers Holocaust-Metapher "The Zone of Interest", der auch als bester Film nominiert ist, die besten Chancen ausrechnen darf.