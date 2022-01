"Ich liebe meinen Job!"

Die 24-jährige Schauspielerin, die mit "Outer Banks" ihren großen Durchbruch feierte, nahm auf ihrem Instagram-Kanal zu den Gerüchten Stellung:

"Hi, also werde ich gefragt, ob S3 meine letzte Staffel von obx ist", ließ sie verlautbaren. "Ich liebe meinen Job und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht dankbar dafür und für alle bin, die [die Serie] gesehen haben. Nicht alles, was ihr im Internet lest, ist wahr."

Grund für ihren angeblichen Ausstieg soll die Trennung von ihrem "Outer Banks"-Kollegen Chase Stokes sein.