Parasiten übernehmen gewaltsam die Kontrolle über menschliche Wirtskörper und gewinnen immer mehr an Macht. Nun muss sich die Menschheit gegen die wachsende Bedrohung wehren. Darum geht es in der neuen Sci-Fi-Horror-Serie "Parasyte: The Grey" auf Netflix. Aktuell befindet sich der serielle Schrecken (im besten Sinne) auf Platz 4 der hauseigenen Charts, der irre, aber auch zum Nachdenken anregende Mix scheint also gut anzukommen.

Fans sicherlich bekannt: "Parasyte: The Grey" basiert auf dem Manga "Parasyte" von Hitoshi Iwaaki, der mehrere Bände umfasst und bisher über 25 Millionen Mal in mehr als 30 Regionen und Ländern verkauft wurde. Wir stellen euch die einzelnen Bände vor und verraten euch, wo ihr sie unkompliziert kaufen könnt – denn "Parasyte" ist ab jetzt nicht mehr nur ein Muss für alle Manga-, sondern auch Serien-Fans! Und für alle, die guten Horror, kluge Science Fiction und eingängige Action zu schätzen wissen.