Worum geht's in "Parasyte: The Grey"?

Parasiten übernehmen gewaltsam die Kontrolle über menschliche Wirtskörper und gewinnen immer mehr an Macht. Nun muss sich die Menschheit gegen die wachsende Bedrohung wehren.

Klingt wie eine Mischung aus der Romanverfilmung "Seelen" mit Saoirse Ronan und der Game-Adaption "The Last of Us", oder? Zumindest bei der HBO-Serie ist das Konzept aufgegangen. Bleibt zu hoffen, dass auch die südkoreanische Serie ihr Publikum so sehr fesselt.