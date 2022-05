"Percy Jackson": Serien-Star ist 12 – und Opfer von Rassismus

Rassistische Vorwürfe von Fans

Annabeth ist in den Romanen von Rick Riordan die Tochter der Athene, die sich anfangs so gar nicht mit Percy versteht. Vor allem aber ist sie blond – und Weiß. Ihre Serien-Darstellerin Leah Jeffries allerdings ist Schwarz – und das passt so manchen "Percy Jackson"-Fans gar nicht, wie "Moviepilot" berichtet, denn die sehen Jeffries als glatte Fehlbesetzung, zu der es nur aus erzwungener politischer Korrektheit kam. Diese Anfeindungen zwangen Jeffries sogar, sich von TikTok zurückzuziehen.

Das will Riordan, der an der Serie unter anderem als Produzent und Co-Autor der Pilotfolge beteiligt ist, nicht so stehen lassen. Und vor allem nicht tolerieren. Er hat zwar selbst die Figur der Annabeth erschaffen, aber versteht nicht, wieso diese an eine spezifische ethnische Herkunft geknüpft werden soll.