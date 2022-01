PornNights im Schikaneder: Aufregende Kurzfilme im Wochentakt

Wechselnde Themen

Dabei wechseln auch die Themen-Schwerpunkte wöchentlich. Am 20. Jänner will zum Beispiel das Programm mit dem Titel "Straight Porn Shorts" eine Alternative zum Mainstream-Porno bieten.

Als 20-minütiger Kurzfilm steht dabei das Werk "The MultiVerse in a MouthFuck" des chilenischen Regisseurs mit dem anregenden Künstlernamen Jorge The Obscene im Mittelpunkt. Es sind aber auch noch ein paar kürzere Werke aus Deutschland, Frankreich, Schweden oder den USA zu sehen.