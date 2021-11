In ihrem dritten Weihnachts-Abenteuer kommt Vanessa Hudgens in dreifacher Gestalt daher. Das ist an sich keine Neuheit, da sie bereits im vorhergehenden Teil von 2021 eine Dreifach-Rolle gespielt hat.

Diesmal weist das romantische Netflix-Spektakel aber sogar eine kriminelle Note auf, da ein wertvolles Artefakt gestohlen wurde und nun wiederbeschafft werden soll, wie bereits der Trailer zeigt: