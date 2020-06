Regisseur Joel Schumacher ("Batman Forever", "Flatliners") verstorben

Als ganz besonders großer Hit entpuppte sich sein Thriller „Falling Down“ (1993), in dem ein frustrierter Michael Douglas wutentbrannt zum Gewehr greift, weil er bei McDonald’s kein Frühstück mehr bekommt. „Falling Down“ wurde überwiegend positiv rezensiert, lässt sich aber als „Angry White Men“-Revenge-Story lesen, in der mit der multikulturellen Umgebung abgerechnet wird.

Batman-Filme

Weiters reüssierte Schumacher mit zwei Grisham-Verfilmungen, „The Client“ (1994) und „A Time to Kill“ (1996), und übernahm nach Tim Burton die „Batman“-Serie: Er legte „Batman Forever“ mit Val Kilmer als Bruce Wayne in der Hauptrolle familienfreundlicher an als die Vorgängerfilme und landete einen Boxoffice-Hit. Der Nachfolgefilm „Batman & Robin“ (1997) wurde gnadenlos verrissen, und Schumacher zog sich aus dem Blockbuster-Filmgeschäft zurück.

Er drehte das Musical „Phantom of the Opera“ (2004) und führte zuletzt bei zwei Episoden von „House of Cards“ Regie.