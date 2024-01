Seichte, aber nicht-jugendfreie Filmunterhaltung

"Ricky Stanicky" scheint ganz in der Tradition von Efrons Filmographie zu stehen: eine Gruppe unreifer Männer (mit Efron im Mittelpunkt), die aufgrund eines irrwitzigen/dramatischen Vorfalls gezwungen werden, erwachsen zu werden. Zudem dürfte der Humor in "Ricky Stanicky" nicht jugendfrei sein, was ebenso mit Efrons und Cenas filmischer Vorliebe einhergeht.

Der Trailer erweckt den Eindruck, dass wir uns nicht auf ein zeitloses cineastisches Juwel einstellen sollten, sondern eher auf einen gemütlichen Filmabend mit Freund:innen, der nicht allzu viel Gehirnschmalz erfordert, sich dafür aber perfekt zum Abschalten eignet (vielleicht sogar im doppelten Sinne ...).

Die Co-Stars Jermaine Fowler und Andrew Santino sind im deutschsprachigen Raum wenig bekannt, am ehesten könntet ihr Fowler aus "Der Prinz aus Zamunda 2" oder die Disney+-Serie "A Murder at the End of the World" kennen. Santino war in der Netflix-Erfolgsserie "Beef" sowie in einer wiederkehrenden Rolle in "This is Us" zu sehen.