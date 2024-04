Romangerechtere Verfilmung ist zu erwarten

Wie "Deadline" berichtet, bestehen nun bei Paramount Pictures Pläne für ein Remake und Glen Powell soll die Rolle des Kämpfers übernehmen. Damit ist die Wahl auf einen sehr angesagten Star gefallen, der dank seiner Performance als Pilot Hangman in "Top Gun: Maverick" den endgültigen Durchbruch schaffte. Bevor er als "Running Man" an den Start geht, erleben wir ihn wohl noch als "Hit Man" in Richard Linklaters gleichnamigen Actionkomödie und sehen ihn auf jeden Fall in diesem Sommer in dem verblasenen Katastrophenfilm "Twisters".

Der 1982 von King unter dem damaligen Pseudonym Richard Bachmann veröffentlichte Roman spielt eigentlich 2025, was auch erklären würde, weshalb man sich bei Paramount ausgerechnet zum jetzigen Zeitpunkt dieser Vorlage erneut annimmt. Da die frühere Filmversion alles andere als originalgetreu war, sondern nur ein paar lose Motive aus dem Roman verwendete, stehen die Chancen gut, dass wir nun unter der Regie von Edgar Wright ("Baby Driver", "Hot Fuzz") einen komplett neuen Film erhalten.

Wann die Dreharbeiten beginnen und welcher Veröffentlichungstermin ins Auge gefasst wurde, ist derzeit noch unbekannt.