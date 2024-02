"Wo die Lüge hinfällt" orientiert sich lose an William Shakespeares Stück "Viel Lärm um nichts". Diese Kult-Teen-Schmonzette aus den Neunzigern wiederum basiert lose auf Shakespeares "Der Widerspenstigen Zähmung" – da soll noch jemand behaupten, im Kino würde man nichts lernen!

"10 Dinge, die ich an dir hasse" erzählt die temporeiche Geschichte über zwei Schwestern sowie von hormongesteuerten Irrungen und Wirrungen an der High School. Im Gegensatz zu Zeitgenossen wie "American Pie" kommt der Streifen ohne Fremdschäm-Faktor aus, trotzdem gibt es einige deftige und unvergessliche One-Liner.

Apropos unvergessen: Wenn sich der spätere Joker (aus "The Dark Knight") Heath Ledger inbrünstig dem Song-Klassiker "Can’t take my eyes off you" hingibt, kullert aus Melancholie die eine oder andere Träne unsere Wangen hinunter. Ein zeitloser Filmmoment – und Rest in Peace, Heath!

