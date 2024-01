In diesem auf einer unglaublichen wahren Geschichte basierenden Film von Richard Linklater ("Boyhood", "Before Sunrise") entdeckt ein geradliniger Professor sein verborgenes Talent als falscher Auftragskiller. Allerdings findet er eine ebenbürtige Gegnerin in einer Klientin, die sein Herz stiehlt. Wie man sich das genau vorstellen kann, zeigt uns ein erster Teaser-Trailer zu "Hit Man":