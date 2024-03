Beide sind erfolgreiche Schauspieler

Alice Dwyer stand bereits im Alter von elf Jahren erstmals vor der Kamera und war seitdem in über 75 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, darunter in mehreren "Tatort"-Filmen oder in der Reihe "Herr und Frau Bulle". Zuletzt spielte sie an der Seite ihres Ehemanns in der Fernsehserie "Deutsches Haus".