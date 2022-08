Dream, Death & Co.: Daher kennt ihr sie

Der Darsteller von Dream war bis zu seiner Rolle in "Sandman" trotz seiner langjährigen Schauspielkarriere hierzulande eher unbekannt. Tom Sturridge hat in vielen viktorianischen Dramen mitgewirkt und war in Miniserien wie "Irma Vep", "Gullivers Reisen" und "Sweetbitter" zu sehen.

Dreams Schwester Death wird von Kirby Howell-Baptiste dargestellt, die schon in anderen komisch-morbiden Serien wie "The Good Place", "Barry" und "Killing Eve" zu sehen war.

Die britische Comedy-Legende Stephen Fry wiederum mimt Gilbert. Fry kennt man als Teil des Duos mit Hugh Laurie (Dr. House), er spielte aber auch in Adaptionen wie "V wie Vendetta", den "Hobbit"-Filmen und als Mycroft in "Sherlock Holmes" mit. Zuletzt wirkte er in "The Dropout" als Chemiker mit.

Dreams Stellvertreterin Lucienne wird von Vivienne Acheampong gespielt, die man in Fantasy-Kreisen ebenso bereits kennt. Sie war in "The Aliens", "The Witches" und "The Trap" zu sehen.

Der Antagonist der Comic-Verfilmung, Korinther, wird von Boyd Holbrook dargestellt, der ebenso kein Neuling in Comic-Adaptionen ist. So hat der Schauspieler bereits bei Wolverines "Logan" mitgewirkt. Außerdem porträtierte er in "Narcos" und in "Predator 4" einen Helden.