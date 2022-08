Darum könnte es in Staffel 2 von "Sandman" gehen

Wie bereits gesagt, ist noch viel Stoff der Originalquelle übrig, der noch nicht verbraten wurde. Genauer gesagt: Die zehn Episoden der ersten Staffel umfassten gerade einmal 16 Ausgaben der ursprünglichen 75-teiligen "Sandman"-Auflage. Es könnte also noch eine Handvoll weitere Seasons geben. Die nächste Episode der "Sandman"-Reihe, "Season of Mists", wird übrigens als Neil Gaimans beste Arbeit an der Comic-Serie angesehen. Das Beste kommt also noch!

In Staffel 1 lernten wir bereits zwei Geschwister von Dream kennen. Diese könnten in der nächsten Season zusammen mit Luzifer noch mehr im Fokus stehen. Außerdem teast Dream im Staffelfinale an, wie es weitergehen könnte: "Mehr Träume. Mehr Alpträume. Ein neues Zeitalter." Die kommende Staffel könnte also ganz anders und noch viel intensiver werden als Season 1.

Staffel 1 von "Sandman" ist seit dem 05. August auf Netflix verfügbar.