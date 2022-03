IMDb-Bewertung: 5,9/10

Aus der Prämisse hätte man viel rausholen können, das Potenzial blieb leider ungenutzt. "Suicide Squad" lässt an Mut an Verrücktheit, Kontrollverlust und Boshaftigkeit vermissen, was aber der Gruppe rund um Harley Quinn in die DNA eingeschrieben ist. Die Performances sind großteils überraschend lahm, das Endprodukt im Allgemeinen zu brav. Wegen Margot Robbie aber sehenswert!

