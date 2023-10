Die in dem Branchenverband organisierten Studios warfen der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA vor, zu hohe Forderungen zu stellen. Diese fordere unter anderem eine Neuverteilung der Einnahmen von Streaming-Plattformen, welche die Branche "allein mehr als 800 Millionen Dollar pro Jahr kosten würde".

Die SAG-AFTRA wies die Vorwürfe zurück und warf ihrerseits den Filmstudios "Mobbing-Taktiken" vor. Zudem verbreite die AMPTP "irreführende Informationen" über die Verhandlungen, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung der Schauspielergewerkschaft. Die Filmstudios hätten in der vergangenen Woche ein Angebot vorgelegt, "das schockierenderweise weniger wert war, als das, was sie vor dem Streik angeboten haben".