VFX-Team von Marvel kritisiert Arbeitsbedingungen

Das VFX-Team ist für die Special Effects in Filmen und Serien verantwortlich. Besonders bei Marvel-Produktionen scheint hier seit geraumer Zeit der Hund begraben zu sein. Denn Fans kritisierten lautstark die schwachen und teils schlicht grottig umgesetzten Spezialeffekte in Serien wie "She-Hulk: Die Anwältin" oder auch in Kinofilmen wie "Thor: Love and Thunder".

Das Außergewöhnliche: Anstatt die Kritik abzuschütteln und jegliche Kritik von sich zu weisen (wie es so gern in Hollywood geschieht), pflichtete das VFX-Team von Marvel den Fans bei und deuteten an, selbst unzufrieden mit ihrer Arbeit zu sein. Der Grund liegt aber nicht am verminderten Können, sondern an den schlechten Arbeitsbedingungen wie beispielsweise eine zu enge Deadline, Unterbesetzung und zu schlechte Bezahlung. Auch würde es an einem klaren roten Faden seitens der Chefetage fehlen.