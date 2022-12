Weihnachtsfilme bieten eine heile Welt

Zudem – jetzt geht's wieder ein bisserl in na-no-na-ned-Gefilde – lieben wir Filme, die zur aktuellen Jahreszeit passen (Weihnachts-Serienepisoden im Sommer?! Na bitte ned!). Die unser Leben widerspiegeln, nur eben in überhöhter Form, ohne all die langweiligen Teile dazwischen.

Weihnachtsfilme bieten uns zum Großteil genau das, was wir uns von dieser Jahreszeit – oder zumindest von der Weihnachtswoche – erhoffen: Friede, eine heile Welt, Liebe, Freunde und Familie. Sie sind das Winter-Pedant zu den Rosamunde-Pilcher-Filmen und den Familien-Sitcoms der 1990er: Kein Problem, das nicht innerhalb kürzester Zeit gelöst werden könnte. Keine Liebe, die sich nicht finden ließe. Kein Fest, das am Ende nicht doch gelingen würde. Und wenn mal doch nicht alles glatt gehen, dann freuen wir uns, dass es auch den schönen Menschen im Fernseher so geht wie uns selbst. Schadenfreude macht auch zu Weihnachten nicht Urlaub.