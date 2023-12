Monica Rambeau landet unnötigerweise im Multiversum

Am Ende von "The Marvels" hat sich ein Portal zu einem Paralleluniversum aufgetan, das unsere Welt zu verschlingen droht. Also sind Superheldinnenkräfte gefragt und Monica Rambeau (Teyonah Parris) scheint genau die Richtige zu sein, um hier rasche Hilfe zu leisten. Sie lässt sich durch Kamala Khan aka. Ms. Marvel (Iman Vellani) und Carol Denvers aka. Captain Marvel (Brie Larson) mit zusätzlichen Kräften aufladen, fliegt dann durch das Portal ins Multiversum und schließt das Loch. Dummerweise bleibt sie dadurch auf der anderen Seite und hat sich selber von unserer Welt ausgesperrt.

Warum ist sie denn bei ihrer Reparaturarbeit nicht von vornherein auf "unserer" Seite geblieben, um so eine Panne zu vermeiden? Die Antwort liegt auf der Hand: Es sollen neue Handlungsstränge vorbereitet werden. Wie uns die Mid-Credit-Szene dann vor Augen führt, ist Monica in einem Paralleluniversum gestrandet, wo sie offenbar in der Krankenstation von alternativen X-Men erwacht und auch auf eine Variante ihrer eigenen Mutter trifft. Den Vorwurf, eine ungeschickte Heimwerkerin zu sein, kann ihr das aber trotzdem nicht ersparen.