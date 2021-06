Blancs berühmtester Fall

Bei dem zusätzlich geplanten dritten Film verdichten sich hingegen die Anzeichen, dass es sich um ein Prequel handeln könnte, wie "Screenrant" berichtet. Immerhin hat der erste Film auch eine mögliche Geschichte dafür angedeutet, denn darin wurde Blancs berühmtester Fall erwähnt, in den ein Tennis-Star verwickelt war.

Regisseur und Drehbuchautor Johnson verriet, dass er dabei an ein fiktives Buch mit dem Titel "Death by Double Faults" dachte, das 1972 in der klassischen Krimi-Komödie "Sleuth" mit Michael Caine und Laurence Olivier eine Rolle spielte. Was läge demnach näher, als eine Ausgestaltung dieser Story-Line, um vorgeführt zu bekommen, wie Blanc sein Können perfektionierte.

Es wäre ein großes Geschenk für alle Craig-Fans, wenn wir mehr über die Hintergrund-Geschichte dieses ungewöhnlichen Detektivs erfahren könnten, der geradewegs Agatha Christies Phantasie zu entstammen scheint.

