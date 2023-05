Darum könnte es in Staffel 7 gehen

Chrishell Stause und G Flip haben sich in Las Vegas das Ja-Wort gegeben, doch leider wird ihre Hochzeit nicht Teil von "Selling Sunset" sein, wie der Star "Entertainment Tonight" verriet. Nichtsdestotrotz wird die Immobilienmaklerin weiterhin für viel Aufsehen und Drama sorgen. In Staffel 6 hat sie sich nämlich mit ihrer neuen Kollegin Nicole Young so richtig in die Haare bekommen und es scheint ganz so, als ob die Streitereien zwischen den beiden noch lange nicht zu Ende sind.

Bre Tiesi und Chelsea Lazkani sind ebenfalls konstant aneinandergeraten. Das wird sich wohl auch in den neuen Folgen kaum ändern.