9. "Schmigadoon!"

In dieser Parodie auf Musicals der 40er und 50er-Jahre landen Backpackerin Melissa und ihr Begleiter Josh in der magischen Stadt Schmigadoon, in der alles singt und tanzt. Gehen dürfen sie erst wieder, wenn sie die wahre Liebe gefunden haben – aber hatten sie das nicht bereits?

Auch all jene, die von den zahllosen Musical-Anspielungen höchstens die Hälfte mitbekommen, werden sich hier zum Mitsummen angeregt fühlen.

"Schmigadoon!" ist auf Apple+ verfügbar. Hier geht's zur Serie!