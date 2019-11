SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im Dezember 2019

TELL ME A STORY, Staffel 2 (CBS All-Access): In der Anthologie-Serie von "Vampire Diaries"-Schöpfer Kevin Williamson werden klassische Märchen als moderne Psychothriller neuinterpretiert. In der zweiten Staffel dienen ab 5. Dezember beim US-Streaminganbieter CBS All-Access die Märchen "Die Schöne und das Biest", "Dornröschen" und "Aschenputtel" als lose Vorlage. Carrie-Anne Moss spielt Rebecca Pruitt, eine Familienpatriarchin in Nashville, Tennessee. Leider ist weder für die erste, noch für die zweite Staffel von "Tell Me A Story" bisher ein Starttermin in deutscher Sprache bekannt.