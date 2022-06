Serien-Tipps Juni 2022: "How I Met Your Father" bis "The Boys"

Disney+

In den USA ist die erste Staffel von "How I Met Your Father" schon vor einer ganzen Weile herausgekommen. In Deutschland dauert es bis zum 8. Juni, ehe der Ableger zu "How I Met Your Mother" bei Disney+ erscheint. Für Fans der ursprünglichen Sitcom über die verzweifelte und zuweilen tragische Liebessuche von Ted Mosby (Josh Radnor, 47) bietet "HIMYF" zahlreiche Hommagen. Und das, obwohl der Hauptcast komplett neu (und wesentlich diverser) als beim Original ist. Im Zentrum der Geschichte steht dieses Mal Single Sophie, gespielt von Hilary Duff (34) - und in der älteren Version von Kim Cattrall (65).