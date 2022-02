Es gibt eigentlich nichts, wofür "And Just Like That", die Fortsetzung von "Sex and the City", nicht kritisiert wurde. Was den Fans (oder sollte man an diesem Punkt schon eher ganz neutral von ZuschauerInnen sprechen?) aber am meisten sauer aufstieß, war die Entwicklung von Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). Miranda wurde, gemeinsam mit Che, zu so etwas wie dem Big Bad der Serie.

Nach Samantha war Miranda die zweitbeliebteste Figur während der sechs Staffeln von "Sex and the City". Wie egoistisch, vollkommen neben der Spur und schlicht unsympathisch der (ehemalige) Red Head in "Just Like That" agiert, ließ viele von uns verärgert den Kopf schütteln und verwundert fragen: Wo ist die alte Miranda hin?

Wir sagen (gemeinsam mit den KollegInnen von "Buzzfeed"): Die alte Miranda ist immer noch da! Denn rückblickend war Miranda immer schon die Schrecklichste des sexuell aufgeschlossenen Vierer-Gespanns.

10 "Sex and the City"-Szenen, die zeigen, dass Miranda immer schon unausstehlich war: