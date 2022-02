Carrie verliebt sich in Mr. Big

Ja, wir wissen: Das Herz will, was es will. Trotzdem sollte sich bei einem erwachsenen Menschen irgendwann mal, spätestens nach der Rosaroten-Brille-Phase, der Verstand einschalten und all die Red Flags wahrnehmen, die der/die PartnerIn aussendet.

Mr. Big hat Carrie von Beginn an schlecht behandelt, zu Beginn fragt er sie allen Ernstes im romantischen Ton: "Are you're sure you're ready to get killed all over again?" Spätestens da sollte man die Flucht ergreifen. Aber Carrie? Die aber heiratete Big schlussendlich sogar. Obwohl die beiden als Traumpaar der Serie gelten, verband sie in Wirklichkeit eine höchst toxische Beziehung.