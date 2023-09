Sexuelle Belästigung hat viele Gesichter

Leider sind auch Jugendliche (oder gar Kinder) vor sexueller Belästigung nicht geschützt. Man hat bestimmte – schreckliche – Bilder im Kopf, wenn man an das Thema denkt, doch sexuelle Belästigung (oder sexuelle Übergriffe) haben viele Gesichter und sind mitunter als solche nicht zu erkennen.

So zum Beispiel können sehr aufdringliche Verehrer:innen ebenso eine sexuelle Belästigung darstellen wie Body- oder Slutshaming, unangebrachte Kommentare, aufdringliches Anstarren oder – natürlich – das Ignorieren eines "Neins!". Eine der wichtigsten Storylines in "Sex Education" war jene rund um Aimee: Im Schulbus ejakulierte ein Mann auf ihre Hose, was das junge Mädchen zuerst gar nicht als sexuelle Belästigung erkennt. Sie schämt sich dafür und zieht sich in ihr Schneckenhaus zurück. Erst durch Aufklärung von Therapeut:innen, Freund:innen und anderen Personen erkennt Aimee ihr Trauma.

Merkt euch: Sobald ihr euch unwohl fühlt, handelt es sich um sexuelle Belästigung und ihr habt alles Recht der Welt, euch Hilfe zu holen! Ihr habt nichts falsch gemacht!