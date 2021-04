"Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings": Trailer zeigt neuen Marvel-Helden

Marvel-Debüt

Regisseur Destin Daniel Cretton, der seinen Kino-Einstand mit dem preisgekrönten Independent-Drama "Short Term 12 – Stille Helden" feierte und zuletzt mit "Schloss aus Glas" und "Just Mercy" internationale Aufmerksamkeit erlangte, gibt in "Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings" sein Marvel-Debüt. Zusammen mit Dave Callaham ("The Expendables 1-3") und Andrew Lanham ("Just Mercy") schrieb er das Drehbuch zum Film. Für die Produktion zeichnen unter anderem Marvel-Master-Mind Kevin Feige sowie Jonathan Schwartz verantwortlich.