"Daredevil" auf Disney+: Die Superhelden-Serie kehrt zurück!

"Daredevil" ab Juni auf Disney+

Nachdem die Rechte für die Figur, die sich Netflix von Disney ausgeborgt hatte, ausgelaufen waren, wurde die Serie am roten Streaming-Riesen abgesetzt. Nun ist sie quasi wieder heimgekommen und läuft ab dem 29. Juni auf Disney+.

Seitdem wird mit rauchenden Köpfen von Fans gerätselt, wie es nun weitergeht und ob Daredevil alias Matt Murdock Teil des MCU werden wird – vor allem, weil einige Anzeichen durchaus dafür sprechen: So absolvierte der Daredevil-Darsteller Charlie Cox einen überraschenden Cameo-Auftritt in "Spider-Man: No Way Home" und auch Daredevils Erz-Nemesis Kingpin (Vincent D' Onofrio) tauchte in der Post-Credit-Szene der Serie "Hawkeye" auf.