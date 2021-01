"Slaughterhouse Rulez": "Harry Potter" als Horror-Parodie jetzt auf Netflix

Gleichmal vorweg: Mit Zauberei und Magie hat der Film von Crispian Mills nichts zu tun, er erzeugt aber trotzdem sofort ein "Harry Potter"-Feeling, weil der Schauplatz an Hogwarts erinnert. Immerhin handelt es sich um ein Internat, in dem die SchülerInnen nach Ankunft einem von vier Häusern zugeteilt werden. Sie stecken in typischen Uniformen und legen ein Verhalten an den Tag, hinter dem J. K. Rowlings Phantasie stecken könnte. Zu allem Überfluss gibt es auch noch eine Figur, die dem "Potter"-Fiesling Draco Malfoy wie aus dem Gesicht geschnitten ist.

Als in der Nähe des Internats eine Fracking-Firma mit Tiefenbohrungen beginnt, werden dadurch schreckliche Kreaturen freigesetzt, und fortan machen diese blutrünstigen Maulwurfsratten Jagd auf LehrerInnen und SchülerInneen. Einem großen Splatter-Finale steht nichts mehr im Wege.