Derzeit läuft der geniale Animationsfilm "Spider-Man: Across the Spider-Verse" noch in unseren Kinos. Darin trifft Spinnen-Junge Miles Morales auf unzählige Artgenoss:innen und wird von ihnen sogar gejagt, weil er allen Warnungen zum Trotz in den Ablauf der Geschichte eingreifen möchte. Das Marvel-Film endet dann gleich mit mehreren Cliffhangern, weil alles auf die Fortsetzung "Beyond the Spider-Verse" zusteuert.

Dieses Sequel hätte eigentlich Ende März 2024 in die Kinos kommen sollen, doch möglicherweise wird sich der vorgesehene Filmstart nun verzögern. Zumindest deutet das ein Insider an, der aus dem Animations-Team des Sony-Films stammt. Er möchte unerkannt bleiben und wird daher in dem betreffenden "Vulture"-Artikel nur Stephen genannt.