Da werden sich Spinnen- und Marvel-Fans aber richtig freuen. Nachdem gerade der geniale Animationsfilm "Spider-Man: Across the Spider-Verse" in den Kinos läuft und uns mit einem offenen Ende zurücklässt, ist die Spannung groß, wie es dann in der Fortsetzung "Beyond the Spider-Verse" weitergehen wird. Dieser Film startet aber leider erst 2024. Doch Marvel verkürzt uns die Wartezeit, wie aus einer völlig überraschenden Ankündigung hervorgeht.

Sony Pictures Animation hat auf Twitter die tolle Nachricht verkündet: Ein Kurzfilm mit Miles Morales ist bereits fertig und trägt den Titel "The Spider Within":