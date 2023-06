Der animierte Spidey Miles Morales stößt im aktuellen Film "Spider-Man: Across the Spider-Verse" auf unzählige "Artgenossen", nachdem er ins Marvel-Multiversum eingetaucht ist. Über 140 Minuten hinweg wird er mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert und will schließlich allen Schwierigkeiten zum Trotz versuchen, das Schicksal einer bestimmten Person, die ihm sehr nahesteht, zu verändern.

Ob ihm das auch tatsächlich gelingt, können wir aber noch nicht sagen, denn der Film endet praktisch mit mehreren Cliffhangern. Erst 2024 werden wir in "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" erfahren, wie alles weitergeht.