Mit großer Macht kommt große Verantwortung

Die Handlung des Kurzfilms ist zwischen den beiden ersten Teilen angesiedelt. Im Fokus steht – natürlich – Miles Morales, der immer mehr beginnt, den Druck und die Last des Heldseins zu spüren. Welche Auswirkungen hat das Doppelleben auf Miles Psyche? Wie geht der Jugendliche mit der Verantwortung, die von nun an auf seinen Schultern lastet, um? Eine spannende Analyse, die tief in die Psyche eines jungen Helden eintaucht und den legendären Sager "Mit großer Macht kommt große Verantwortung" auf das nächste (Kunst-)Level hebt.

Bei "The Spider within: A Spider-Verse Story" handelt es sich um einen (nicht allzu furchterregenden) Horrorfilm, die Laufzeit beträgt rund sechs Minuten – ein perfekter Spidey-Happen für zwischendurch also! Zu hören sind erneut Shameik Moore als Miles sowie Brian Tyree Henry als Miles' Vater und Polizist.

Gezeigt wurde der Film das erste Mal im Juni 2023 im Rahmen eines US-amerikanischen Animationsfilmfestivals.