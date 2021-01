"Star Wars"-fixierte TikTok-Katze begeistert Mark Hamill und Fans

So ist es doch am schönsten: Statt sich in "Star Wars"-Theorien zu ergehen oder darüber zu streiten, welcher Teil der Film-Reihe der beste oder schwächste ist, reicht es auch, einfach einer Katze beim "Star Wars"-Schauen zuzusehen – und alle Fans werden sich darüber amüsieren. In einer höchst emotionalen Szene in J.J. Abrams’ "Star Wars: The Rise of Skywalker" schleudert Kylo Ren (Adam Driver) sein Lichtschwert von sich – und die genau beobachtende Katze vor dem TV-Screen versucht, es mit ein paar gewaltigen Sprüngen einzufangen.

Sogar Luke Skywalker persönlich aka Mark Hamill hat dieser kurze TikTok-Clip so gefallen, dass er ihn unter dem witzigen Hashtag #PadawanPussycat twittern musste.