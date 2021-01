"Star Wars": Die sechs Epochen der offiziellen neuen Timeline

The Fall of The Jedi

In diese Epoche fällt die gesamte Prequel-Trilogie sowie die zwischen "Attack of the Clones" und "Revenge of the Sith" angesiedelte Animationsserie "The Clone Wars". Die Handlung dreht sich um den Aufstieg der dunklen Seite der Macht und den Wandel der Republik zum Imperium.

The Reign of The Empire

Im Mittelpunkt dieser Epoche stehen die Anfänge des Imperiums und das Chaos, das durch die imperialen Truppen in der weit, weit entfernten Galaxie ausgelöst wird. In dieser Epoche spielt der Film "Solo: A Star Wars Story". Auch die geplante Animationsserie "Star Wars: The Bad Batch" fällt in diese Phase des "Star Wars"-Universums.

Age of Rebellion

In dieser Ära ist die Original-Trilogie von "A New Hope" über "The Empire Strikes Back" bis "The Return of the Jedi" angesiedelt. Auch "Rogue One: A Star Wars Story" spielt in dieser Zeit.

The New Republic

"The Mandalorian" spielt in dieser Epoche, die nach dem Fall von Imperator Palpatine in "The Return of the Jedi" beginnt. Es formiert sich eine neue Republik, aber sie ist noch schwach und wird schon in ihren Anfängen von den Resten der Imperiums herausgefordert. In dieser Zeit werden die geplanten "Star Wars"-Realserien "Rangers of the New Republic" und "The Book of Boba Fett" spielen, ebenso wie vermutlich auch die geplante Serie "Ahsoka" mit Rosario Dawson in der Hauptrolle.

Rise of the First Order

In dieser Epoche spielt die Handlung der Sequel-Trilogie sowie die Animationsserie "Star Wars: Resistance": Die imperialen Kräfte und die dunkle Seite der Macht haben sich in Form der First Order neu organisiert und beginnen die Neue Republik aufs Neue zu unterwandern und herauszufordern.