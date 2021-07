Amanda Knox kritisiert Film "Stillwater" mit Matt Damon

Die US-Amerikanerin Amanda Knox, die wegen des Mordes an ihrer Mitbewohnerin in Italien vier Jahre im Gefängnis saß und schließlich freigesprochen wurde, kritisiert den Hollywood-Film "Stillwater" mit US-Star Matt Damon in der Hauptrolle. Der Film sei inspiriert von ihrer Geschichte, doch der Regisseur habe sie nicht um Erlaubnis gebeten, den Streifen zu drehen, so Knox. "Stillwater" läuft seit dieser Woche in den US-Kinos.