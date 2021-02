"Stranger Things" Staffel 4 soll richtig düster werden

Hoppers Wiederauferstehung

Vor allem bewegt uns alle wohl die Frage, wie es mit Sheriff Hopper (David Harbour) weitergehen könnte. Das dritte Staffel-Finale hielt ja in dieser Beziehung einen richtigen Schock für "Stranger Things"-Fans bereit: Als die russische Riesen-Maschine zur Öffnung eines Dimensions-Tores explodierte, wurde Hopper allem Anschein nach getötet. Doch nachdem uns eine Post-Credit-Szene bereits in ein russisches Straflager versetzt hat, wo es einen amerikanischen Gefangenen gibt, ist wohl klar, dass der Überlebenskünstler doch nicht atomisiert wurde.

Die vierte Staffel wird vollends Gewissheit über sein Schicksal bieten. So viel ist bereits jetzt klar: Hopper ist am Leben und wurde tatsächlich ins tiefste Kamtschatka verschlagen. In dieser misslichen Lage kann sich seine Kämpfernatur bewähren.

Auch Darsteller Joe Keery, der Nancys Ex-Freund Steve spielt, hat bereits im Vorjahr "Total Film" gegenüber angedeutet, dass in der kommenden Staffel definitiv "alles noch unheimlicher und verdammt dunkel" sein werde.

Die dunkle Vorfreude ist also groß, aber wir müssen im schlimmsten Fall leider noch bis 2022 auf das düstere Vergnügen von "Stranger Things" Staffel 4 warten.