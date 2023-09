Warum es gut ist, dass "Sex Education" mit Staffel 4 endet

Simpel: Den mittlerweile (fast) 30-jährigen Darsteller:innen merkt man in der vierten Staffel an, dass sie keine Jugendlichen mehr sind, sie haben die passende Altersgrenze einfach längst überschritten. Das meinten sie übrigens auch selbst.

Die Serie noch weiter laufen zu lassen, würde demnach zu peinlichen Situationen führen – oder man müsste einen Sprung in die Zukunft wagen und die Highschool-Schüler:innen auf die Universität gehen lassen. Dadurch hätte man aber nicht mehr das gemütliche Setting in Moordale oder die vielen vertrauten Gesichter, die der Alltag in einer Schule in einem englischen Dorf mit sich bringt.

Außerdem soll man ja immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist – und das ist "Sex Education" gelungen. Auch wenn die vierte Staffel in vielerlei Hinsicht so ganz anders ist als die vorherigen Seasons.