Sonntagskrimi-Fans trauern

Dass Anna Schudts Followerinnen und Follower so reagieren, mag nicht überraschend sein. Doch auf einer allgemeinen Sonntagkrimi-Fanseite auf Instagram zeigt sich, dass die Trauer teamübergreifend ist.

"So ein grausames Ende man und so ein grandioser 'Tatort'. Das Team ist so großartig", ist zu lesen. Und: "Ewig schade echt. Es war eines der besten Teams. So besonders anders". Lob und Trauer liegen auch hier eng beisammen: "Das war so ein mega toller und spannender 'Tatort'. Schade das er so enden musste ". "Ein sehr tragisches und unerwartetes Ende", findet ein weiterer User. Eine andere bemerkte: "Sogar die Abspannmelodie setzte später ein - ausgesetzt wie mein Herzschlag!"