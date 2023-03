"Tatort"-Münster: Tod unter Influencerinnen

Unterschiedliche Kameras

Influencer-Dasein und den Voyeurismus sozialer Medien greift Regisseurin Michaela Kezele auch in ihrer Inszenierung auf. Immer wieder tauchen zusätzliche Kameras auf, aus deren Perspektiven die Zuschauer das Geschehen betrachten können: Handys, Camcorder und Überwachungskameras liefern Aufnahmen. Dazwischen blendet der Film vertikale Videoclips ein, die Ästhetik von Plattformen wie Instagram und TikTok nachempfunden sind. In kurzen Erklärfilmen wendet sich Professor Boerne so mitunter direkt an das TV-Publikum. Zur Lösung des Falls führt dann doch wieder das altbewährte Gerangel der ungleichen Ermittler.