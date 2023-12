Worum könnte es in Staffel 2 gehen?

Staffel 1 endete am 13. Dezember 2023, als Nan, Conchita und Mable von ihren wohlhabenden Müttern in die biedere Londoner Heiratsgesellschaft des 19. Jahrhunderts eingeführt werden. Die offenherzigen Töchter konnten mit den kühlen Manieren natürlich nicht viel anfangen und lösten einen regelrechten anglo-amerikanischen Kulturkampf aus. Und dann wären da noch die Adelstitel, die es zu ergattern gilt. In Staffel 2 könnten diese neu verteilt werden, indem Nan & Co. sich auf neue Heiratsanwärter stürzen könnten. Zudem blieben auch einige alte Geheimnisse rund um die mächtigen Familien offen, die in Staffel 2 neu ausgerollt werden könnten.