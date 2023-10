Endlich kündigt sich wieder ein vollwertiger "Bridgerton"-Ersatz an, um den Fans die Wartezeit auf die kommende Staffel der Netflix-Serie zu verkürzen. Gemeint ist die Serie "The Buccaneers" von Apple TV+, in der junge amerikanische Mädchen dem alten Europa einen besonderen Besuch abstatten, weil sie passende Männer suchen.

Seht euch einmal den Trailer an, ob ihr tatsächlich entsprechende "Bridgerton"-Vibes empfangen könnt. Aber vielleicht fühlt ihr euch auch eher an "Downton Abbey" oder "The Gilded Age" erinnert.