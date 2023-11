"Bridgerton"-Star klagt Netflix an: "Es war eine Qual für mich!"

Nicht der erste Vorwurf an Netflix

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Netflix mit dieser Art von Vorwürfen konfrontiert sieht. So klagen mehrere Kandidat:innen der am 22. November startenden Gameshow "Squid Game: The Challenge" an, während der Dreharbeiten hätten unmenschliche Bedingungen geherrscht, sogar Vergleiche mit einem Kriegsfeld wurden gezogen.

Bei der erfolgreichen Realityshow "Too Hot To Handle" hätte es zumindest ein Mental Health-Budget gegeben, berichtete Ex-Kandidatin Francesca im Nachhinein. Doch auch sie habe keine gute Erfahrung mit der Netflix-Produktion gemacht, denn sie sei schockiert über den Zusammenschnitt der Folgen gewesen, die sie als Bösewicht der Staffel erscheinen ließen. "Man kann der netteste Mensch sein, aber dein Charakter könnte total manipuliert werden. Es gibt so viel, das nicht gezeigt wird."