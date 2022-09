"The Crown": Drehpause nach Tod der Queen beendet

The show must go on! Wenige Tage nach der Beerdigung von Queen Elizabeth II. (1926-2022) sind die Dreharbeiten zur Netflix-Erfolgsserie "The Crown" schon wieder in vollem Gange. Die Produzenten hatten die Dreharbeiten nach dem Tod der Monarchin am 8. September zunächst aus Respekt pausiert.

Teile der sechsten Staffel werden auf Mallorca und Barcelona gefilmt. So liegen der "Bild"-Zeitung Fotos vor, die das imposante Filmset in Puerto Andratx im Südwesten der Insel zeigen. In der womöglich finalen Staffel von "The Crown" soll es unter anderem um den letzten Sommer von Prinzessin Diana (1961-1997), gespielt von Elizabeth Debicki (32), gehen, die vor ihrem tragischen Unfalltod mit ihrem Freund Dodi Al-Fayed (1955-1997) auf dessen Jacht im Mittelmeer urlaubte.