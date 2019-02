The Expanse: Vierte Staffel noch in diesem Jahr

Die vierte Staffel von "The Expanse" wird noch in diesem Jahr bei Amazon Prime zu sehen sein. Davon geht zumindest Vernon Sanders aus, seines Zeichens Co-Chef TV bei den Amazon Studios. Im Vorjahr hat Amazon die von Kritikern und Fans hochgelobte Science-Fiction-Serie vor dem Aus gerettet. Der US-Sender SYFY hatte nach der dritten Staffel auf eine Fortsetzung verzichtet. Die neue Staffel wird also die erste von der Produktionsfirma Alcon Television Group für Amazon produzierte Staffel sein. Sanders verspricht laut Deadline Hollywood eine starke Fortsetzung und "auf jeden Fall eine expansive vierte Staffel" von "The Expanse".