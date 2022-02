Darum gehts's in "The Interpreter"

Sgt. John Kinley (Gyllenhall) muss während seiner letzten Dienstreise in Afghanistan mit dem lokalen Dolmetcher Ahmed (Salim) zusammenarbeiten. Als ihre Einheit aber in einen Hinterhalt gerät, sind Kinley und Ahmed die einzigen, die überleben. Ahmed riskiert Kopf und Kragen, um den schwer verletzten Kinley quer durch Feindesland in Sicherheit zu bringen.

Zurück in den USA erfährt Kinley, dass Ahmed und seiner Familie die Einreise nach Amerika verwehrt wurde und sie immer noch in den USA sind. Entschlossen, seinem Freund und Lebensretter zu helfen, kehrt Kinley in das Kriegsgebiet zurück. Er ist fest entschlossen, Ahmed und dessen Familie vor den gefährlichen Milizen zu finden. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt ...

Ritchie führt nicht nur Regie, sondern war auch am Drehbuch beteiligt. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen, aktuell wird in Spanien gedreht.

Wann "The Interpreter" in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt.